Capitale della Cultura il coro delle reazioni | Ora l' ultimo miglio serve il tifo di tutti

La candidatura di Forlì, promossa in collaborazione con Cesena, è entrata nella fase conclusiva per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Dopo la pubblicazione della classifica delle “top ten”, si avvicina il momento decisivo, richiedendo ora il sostegno di tutta la comunità. Questo passaggio rappresenta un'opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il ruolo di entrambe le città nel panorama nazionale.

Ormai è ufficiale, la candidatura di Forlì, promossa insieme al Comune di Cesena, è entrata nella fase finale per la corsa alla nomina di Capitale Italiana della Cultura 2028, dopo che è stata pubblicata la classifica delle “top ten” che proseguiranno il percorso verso un'auspicata vittoria. Non.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Selezione delle finaliste per la Capitale italiana della cultura, il termine ultimo slitta al 20 gennaioIl Ministero della Cultura ha annunciato il rinvio del termine per la selezione delle finaliste per la Capitale Italiana della Cultura 2028, spostandolo al 20 gennaio.

Leggi anche: Logistica dell’ultimo miglio: cosa serve davvero per essere competitivi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Marsilio: Riconoscimento frutto di un lungimirante investimento sulla cultura; L'Aquila Capitale italiana della Cultura. Mattarella: strumento di convivenza e pace; L’Aquila apre l’anno da Capitale della Cultura: programma, eventi e info per il 17 gennaio; Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026.

Capitale della cultura, la delusione di Fiesole: Complimenti alle altre città, vogliamo capire i criteri di selezioneL’amministrazione comunale annuncia la richiesta di accesso agli atti. Abbiamo lavorato duramente per oltre un anno e ora vogliamo approfondire cosa è successo e cosa nel nostro lavoro non ha convint ... msn.com

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finalisteAnagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Catania tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028 Le città convocate a presentare i progetti il 26 e il 27 febbraio. Ecco chi sono le sfidanti Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook