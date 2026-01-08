Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con la commedia Chi po' fa a zumpitte chi no si sta fitt
Domenica 11 gennaio, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano si terrà una rappresentazione di teatro dialettale con la commedia “Chi po' fa a zumpitte, chi no si sta fitt”, proposta dall’associazione culturale Lu Passatempe di Penne. L’evento offre un’occasione per apprezzare la tradizione teatrale locale in un contesto semplice e rispettoso, volto a coinvolgere il pubblico in un momento di convivialità culturale.
Appuntamento con il teatro dialettale, domenica 11 gennaio, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, con la commedia “Chi po' fa a zumpitte, chi no si sta fitt”, dell'associazione culturale Lu Passatempe di Penne. Lo spettacolo è scritto da Valeria Almonti che cura la regia insieme a Chiara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
