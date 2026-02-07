Come si allena la testa per vincere le Olimpiadi

Alle Olimpiadi, i concorrenti devono affrontare non solo la fatica del corpo, ma anche la sfida mentale. La pressione è alle stelle e ogni dettaglio conta. Gli atleti si allenano duramente anche sulla testa, cercando di mantenere la concentrazione e la calma sotto stress. È un gioco di testa che può fare la differenza tra oro e niente.

Alle Olimpiadi, dove ogni centesimo conta e la pressione è massima, la differenza non la fa solo il fisico. La fa la testa. Quando Sofia Goggia vola giù dalla Streif di Kitzbühel a 130 chilometri orari, o quando Giovanni Franzoni salva la pelle con un gesto atletico da manuale non stanno semplicemente sciando. Stanno esprimendo anni di preparazione mentale condensati in pochi minuti di gara. «Il mindset si riconosce da come un atleta attraversa le difficoltà», spiega la dottoressa Elena Uberti, psicologa dello sport di Sport Mindset Agency. «Atlete come Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin e Federica Brignone mostrano come la fiducia nella prestazione non significhi assenza di paura o di errore, ma capacità di restare presenti, nel qui ed ora, anche quando il contesto è estremo.

