Federica Brignone si allena con la squadra | Medaglia alle Olimpiadi? Difficile per chi è in forma…Rientro da valutare
Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti con la squadra nazionale di sci, partecipando agli esercizi in Val di Fassa. La campionessa ha commentato che una medaglia olimpica risulta difficile per chi è in forma, e il suo rientro in vista delle competizioni sarà valutato nelle prossime settimane. La sua presenza nel gruppo indica un passo importante nel percorso di preparazione per le prossime gare.
Federica Brignone è tornata ad allenarsi nel gruppo della Nazionale, cimentandosi tra le porte in Val di Fassa. A nove mesi dal bruttissimo infortunio e dopo alcuni giorni di allenamento individuale, la Campionessa del Mondo di gigante ha avuto modo di confrontarsi con le compagne e di compiere un ulteriore passo in avanti nel proprio recupero agonistico, con il mirino ben puntato verso i Giochi che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Federica Brignone ha rilasciato una lunga intervista alla Rai, andata in onda durante la ricca trasmissione di Rai 2 che ha fatto da contorno alla prima manche del gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: “ Non patisco il freddo, quando sei in gigante a furia di scaldarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
