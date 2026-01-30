Alexis Saelemaekers torna a parlare del suo lavoro con Allegri. Il centrocampista del Milan spiega che il tecnico cambia mentalità e aiuta la squadra a concentrarsi sulla vittoria. Saelemaekers rivela che sotto la guida di Allegri si lavora duro e si punta a migliorare passo dopo passo.

Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni più interessanti. Milan, Saelemaekers: "I fischi di Roma? Posso capire i tifosi, ma." Sui fischi subito allo stadio 'Olimpico' durante Roma-Milan: «Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico. Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. Alla Roma ho dato tantissimo e ricevuto tantissimo, in estate abbiamo preso altre strade perché sono maturate alcune situazioni». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers: “Con Allegri si lavora per vincere. Lui ti cambia la testa”

Approfondimenti su Milan Allegri

Questa mattina il Corriere dello Sport apre con una intervista a Saelemaekers, che parla di Allegri.

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportMediaset' in merito alla stagione e alla fiducia nei confronti di Allegri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Milan, Saelemaekers: Allegri ti cambia la testa, con Pioli ci divertimmo parecchio. Giocare bene o vincere? Ci si ricorda solo di chi ha vinto. Il Como mi ricorda il Barcellona 2010; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pavlovic in vista della Roma; Milan, Allegri rischia di non avere Saelemaekers contro la Roma; Saelemaekers fondamentale per dare equilibrio al Milan: così Alexis è diventato imprescindibile per Allegri.

Saelemaekers elogia Allegri per la mentalità vincente al MilanLa crescita mentale dei giocatori del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri: come l’allenatore sta trasformando la squadra e plasmando il futuro dei rossoneri. Il Milan sta vivendo una stagione ... notiziemilan.it

Il CorSport apre con le parole di Saelemaekers: Allegri è specialeAllegri è speciale: il Corriere dello Sport apre in prima pagina con queste parole di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga, punto fermo del Milan di Max, ha parlato ... milannews.it

« » Alexis Saelemaekers è convinto: vincere è la cosa più importante e con Allegri si lavora per quello Vi sta convincendo in questa stagione #saelemaekers #allegri #milan #milanpress - facebook.com facebook

Verso #BolognaMilan: @RafaeLeao7 e #Saelemaekers ieri in gruppo e in miglioramento - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com