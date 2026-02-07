Come funziona il nuovo sistema di stipendi al PSG | una vera rivoluzione dopo anni di sprechi

Il Paris Saint-Germain ha rivisto il suo sistema di stipendi. Da ora in poi, i giocatori avranno una parte fissa e bonus legati ai risultati di squadra. La rivoluzione arriva dopo anni di spese eccessive e sprechi. La novità mira a rendere più trasparente e motivante il modo di pagare gli atleti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.