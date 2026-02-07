Come funziona il nuovo sistema di stipendi al PSG | una vera rivoluzione dopo anni di sprechi
Il Paris Saint-Germain ha rivisto il suo sistema di stipendi. Da ora in poi, i giocatori avranno una parte fissa e bonus legati ai risultati di squadra. La rivoluzione arriva dopo anni di spese eccessive e sprechi. La novità mira a rendere più trasparente e motivante il modo di pagare gli atleti.
Il Paris Saint-Germain cambia modello: stipendi con una parte fissa e bonus legati ai risultati di squadra. Una svolta voluta da Campos e Gagne per ridurre i costi e premiare la performance.🔗 Leggi su Fanpage.it
