Ladri entrano nella villa di Jamie Vardy attaccante della Cremonese | rubati orologi e gioielli per 100mila euro

Una banda di ladri sarebbe entrata nella villa di Salò (Brescia) di Jamie Vardy lo scorso 23 novembre. All'attaccante della Cremonese sono stati rubati orologi e gioielli per circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

