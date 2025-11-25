Ladri entrano nella villa di Jamie Vardy attaccante della Cremonese | rubati orologi e gioielli per 100mila euro

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di ladri sarebbe entrata nella villa di Salò (Brescia) di Jamie Vardy lo scorso 23 novembre. All'attaccante della Cremonese sono stati rubati orologi e gioielli per circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

