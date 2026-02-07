Colpita da un grave malore | donna portata alla Poliambulanza con l' elisoccorso

Un’operazione di soccorso si è svolta nel primo pomeriggio di sabato a Breno, quando una donna ha avuto un grave malore. L’elisoccorso è atterrato in fretta nel centro del paese e ha trasferito la donna alla Poliambulanza. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno assistito la donna prima di farla salire sull’elicottero. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze peggiori.

Un grave malore ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di sabato a Breno. L’emergenza si è verificata intorno alle 13.30 in località Pian del Gaver, nei pressi della locanda-albergo situata vicino al tracciato della pista di sci di fondo, un’area particolarmente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Breno Poliambulanza Colpita alla testa da un monopattino caduto da 7 metri: grave una donna Una donna è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino caduto da un'altezza di circa 7-8 metri, nei pressi di un parcheggio vicino allo stadio Maradona nel quartiere Fuorigotta a Napoli. Grave incidente ad Asso: auto distrutta, 35enne estratta dai vigili del fuoco e portata via in elisoccorso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Breno Poliambulanza Argomenti discussi: Dramma a Torpignattara, pugni in faccia e coltellate dal compagno ubriaco: colpita anche da una caffettiera, grave 50enne; Bimba di 2 anni ricoverata a Bologna per meningite tubercolare; La Sapienza sotto attacco ransomware, sistemi IT bloccati; Forlì. Resta grave la bambina di 2 anni colpita da una forma rara di tubercolosi. Colpita da un grave malore: donna portata alla Poliambulanza con l'elisoccorsoUn grave malore ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di sabato a Breno. L’emergenza si è verificata intorno alle 13.30 in località Pian del Gaver, nei pressi della ... bresciatoday.it Milano, uomo di nazionalità cinese spara: la polizia risponde e lo colpisce. È graveIl fatto è avvenuto ancora una volta a Rogoredo. L'uomo., che ora è in condizioni gravissime, si era impossessato di una pistola dopo aver preso a ... avvenire.it Nordest24. . Colpita da una grave truffa, oggi difende le vittime. Dalla grave truffa subita alla nascita di una realtà che oggi offre ascolto, tutela e prevenzione a chi è stato colpito da frodi informatiche. Maria Teresa Tonutti ospite a Nordest24 per raccontare la s facebook Brutale aggressione a Roma sud: grave una donna colpita alla testa, investita e trascinata con l’auto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.