Grave incidente ad Asso | auto distrutta 35enne estratta dai vigili del fuoco e portata via in elisoccorso

Quicomo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile incidente stradale nella tarda serata di ieri 29 novembre, ad Asso. Intorno alle 22:40 una vettura è finita contro un ostacolo in via Brusa: l’impatto è stato devastante, come mostra l’immagine diffusa dai vigili del fuoco, con la parte anteriore dell’auto completamente sventrata.A. 🔗 Leggi su Quicomo.it

