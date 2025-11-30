Grave incidente ad Asso | auto distrutta 35enne estratta dai vigili del fuoco e portata via in elisoccorso
Terribile incidente stradale nella tarda serata di ieri 29 novembre, ad Asso. Intorno alle 22:40 una vettura è finita contro un ostacolo in via Brusa: l’impatto è stato devastante, come mostra l’immagine diffusa dai vigili del fuoco, con la parte anteriore dell’auto completamente sventrata.A. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Grave incidente all'alba, muore un giovane #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook
Una grave anomalia riscontrata dopo un recente incidente in volo ha portato alla decisione di intervenire su migliaia di A320. La misura ha già generato forti ripercussioni operative in tutto il mondo ? shorturl.at/AWHwz Vai su X
Devastante incidente in provincia di Como: gravissima una ragazza, in ospedale con l’elisoccorso - Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco ad Asso, in via Brusa, intorno alle 22:40 di ieri, 29 novembre, per un incidente stradale con un’auto coinvolta. Si legge su comozero.it
Cade da solo con il miniscooter: grave ragazzo a Asso - Un secondo grave incidente ha coinvolto nella serata di martedì un ragazzo di 22 anni nel centro storico di Asso. Segnala laprovinciadicomo.it