Un intervento dei carabinieri a Crema ha portato al sequestro di circa 16 chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosta all’interno di una abitazione. L’operazione si inserisce in un contesto di attività criminale che ha coinvolto risse, minacce e atti di vandalismo nel corso del fine settimana. Un uomo di 45 anni è stato messo in stato di fermo.

© Ilgiorno.it - In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne

CREMA (Cremona) Weekend “movimentato” a Crema, con risse, minacce, vandali e droga. Venerdì mattina i carabinieri hanno fatto irruzione in una casa e hanno trovato 16 chili di stupefacente. I militari di Crema avevano avuto notizia che in un’abitazione potessero esserci piante di marijuana e, dopo gli accertamenti, avevano richiesto all’Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione dell’immobile. I carabinieri si sono così presentati alla porta di un 45enne di Crema con un mandato di perquisizione. Nell’abitazione e in un box i militari hanno trovato 100 panetti di hashish per un totale di 5 chili, nonché numerosi barattoli e varie buste contenenti marijuana, per ben 11 chili. Ilgiorno.it

Produce hashish in casa, arrestato con 4 chili di droga

In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne - Crema, l’ultimo fine settimana è stato molto “agitato“ in città. ilgiorno.it