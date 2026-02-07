Cocaina nascosta negli alloggi della Caritas arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto della cocaina nascosta negli alloggi della Caritas. L’uomo aveva scelto di usare quei locali come deposito per il suo traffico, ma un tentativo di cambiare l’arredamento lo ha tradito. Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato la droga e portato via l’arrestato.

Un 46enne residente nella struttura pensava di aver trovato il nascondiglio sicuro per lo stupefacente ma la manutenzione del personale lo ha smascherato Pensava di aver trovato un rifugio sicuro dove nascondere i propri traffici, ma la necessità di rinnovare l'arredamento della sua stanza gli è stata fatale. Un uomo di 46 anni, di origini straniere, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. L'ipotesi di reato è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intera operazione è nata in modo del tutto fortuito. Nella mattinata di ieri, alcuni operatori della Caritas diocesana di Udine si sono recati presso uno degli alloggi sociali gestiti dall'ente per effettuare la sostituzione di alcuni arredi.

