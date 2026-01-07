Renault Clio storia dell' auto francese più venduta di sempre

La Renault Clio, ormai prossima ai trentasei anni di produzione, rappresenta uno dei modelli più venduti nella storia dell’auto francese. La sua lunga presenza sul mercato testimonia un successo duraturo, frutto di un design affidabile e di prestazioni equilibrate. In questa introduzione si ripercorre il percorso di un’auto che ha saputo adattarsi ai cambiamenti, mantenendo una posizione di rilievo nel segmento delle utilitarie.

Trentacinque anni di storia, ormai quasi trentasei, non si attraversano per caso e in modo così fragoroso, lasciano un segno tangibile del proprio passaggio. Servono intuito, coraggio e una capacità rara: capire prima degli altri dove sta andando il mondo. La Renault Clio è figlia di un processo che è stato in grado di mettere insieme questi elementi chiave, grazie a sei generazioni differenti che sono sempre state sulla breccia dell’onda. Diciassette milioni di esemplari venduti in oltre centoventi Paesi non sono un dato statistico, ma un racconto che è già storia, perché permettono alla creatura della Régié di essere l’auto francese più venduta di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

