Una rara gallinella tutta bianca avvistata nelle Valli di Comacchio il fotografo | Siamo rimasti incantati quando è apparsa

Una rara gallinella d’acqua completamente bianca, di natura leucistica, è stata avvistata nelle Valli di Comacchio. Il fotografo ha raccontato di essere rimasto colpito dall’insolito esemplare, che rappresenta una presenza poco comune in ambienti naturali. La scoperta offre uno spunto di interesse per gli appassionati di birdwatching e per chi studia le peculiarità della fauna locale.

Una rara gallinella d’acqua completamente bianca è stata fotografata a Comacchio: non è albina, ma leucistica, una curiosa condizione genetica che in natura non è esattamente un vantaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

