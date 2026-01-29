La linea elettrica dismessa Rimossi i piloni in cemento Erano ormai a rischio crollo

Dopo anni di preoccupazioni, i piloni in cemento della vecchia linea elettrica sono stati finalmente rimossi. Dopo tre lustri di attese e polemiche, si è conclusa una delle vicende più sentite dai residenti di via Curiel e viale XXV Aprile, che temevano un crollo imminente.

Rimossi i piloni fatiscenti a rischio crollo: si chiude dopo tre lustri una delle vicende più sentite dai residenti di via Curiel e viale XXV Aprile. Grazie alla collaborazione tra il comitato di zona 2 (Piano di Arcola e Ressora), l'amministrazione comunale e la polizia locale, è stata finalmente risolta la questione della linea elettrica dismessa, che alimentava l'Arcola Petroli, di cui erano rimasti gli alti pali in cemento ormai pericolosi. Anni di segnalazioni e finalmente la svolta, dopo l'ennesimo sollecito del presidente del comitato, Maurizio Melis, che aveva evidenziato il rischio di crolli imminenti.

