Guasto alla linea elettrica | Lungosabato Bacchelli al buio da giorni

Da più di quattro giorni, il Lungosabato Bacchelli e via Giovanni Gentile a Benevento sono senza illuminazione pubblica a causa di un guasto alla linea elettrica. La situazione ha provocato disagi crescenti tra i residenti, che attendono interventi tempestivi per ripristinare il servizio e garantire sicurezza e normalità nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Da oltre quattro giorni la zona del Lungosabato Bacchelli e via Giovanni Gentile, a Benevento, è completamente priva di pubblica illuminazione, con crescenti disagi e preoccupazioni tra i residenti. Con il calare del sole, i lampioni restano spenti lungo due arterie stradali considerate tutt'altro che secondarie, soprattutto in questi giorni festivi, vista la presenza di bar, librerie e altri esercizi commerciali che richiamano un flusso costante di persone e veicoli. A denunciare la situazione sono proprio i cittadini della zona: "È impensabile che da giorni quando va via la luce i lampioni restino spenti.

