La Città della Salute non lascia anzi raddoppia | contributi per ripartire con i cantieri e ok a un nuovo ospedale

La Città della Salute di Sesto San Giovanni si prepara a ripartire con nuovi interventi. Sono stati approvati contributi per la ripresa dei cantieri e confermato il progetto di un nuovo ospedale generalista. Questi sviluppi segnano un passo importante per il rafforzamento delle strutture sanitarie della zona, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi e garantire un’assistenza più efficiente ai cittadini.

Sesto San Giovanni, 14 gennaio 2026 – Un nuovo ospedale generalista e il riavvio dei lavori per la Città della Salute e della Ricerca. Ci vorranno altri quattro anni, per l'entrata in funzione del nuovo maxipolo sanitario sulle aree Falck di Sesto San Giovanni ma oggi, mercoledì 14 gennaio, il presidente della Regione Attilio Fontana ha rilanciato una partita che sembrava ormai arenata. Nel collegio di vigilanza con le altre istituzioni - Comune, Istituto dei Tumori, Neurologico Besta e Ministero - sono state annunciate due novità. Il contributo. La struttura. L'innovazione. L'ottimismo. Il contributo.

