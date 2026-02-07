Cisint comincia la guerra alle moschee illegali anche a Trieste

Anna Cisint ha deciso di intervenire anche a Trieste contro le moschee abusive. Dopo aver promesso tre mesi fa di agire, l’europarlamentare ha ora presentato un accesso agli atti per controllare la situazione della moschea di via Maiolica e del centro. La sua iniziativa mira a verificare se queste strutture rispettano le normative e i permessi necessari. La questione ha acceso il dibattito in città, con alcuni cittadini che chiedono chiarezza e trasparenza.

Anna Cisint inizia la sua "guerra" contro le moschee abusive anche a Trieste. Come aveva annunciato tre mesi fa in un'intervista a TriestePrima, l'europarlamentare ha recentemente presentato un accesso agli atti per verificare se la destinazione d'uso della moschea di via Maiolica e del centro.

