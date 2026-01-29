Novara sono iniziati i lavori all' ex Caserma Cavalli | cantiere da 22 milioni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ex Caserma Cavalli a Novara. Il cantiere, dal costo di 22 milioni di euro, ha ufficialmente preso il via questa settimana. Gli operai stanno già lavorando sul sito di viale Francesco Ferrucci, pronti a trasformare l’area in un nuovo spazio per la città.

Il progetto prevede la riqualificazione di parte dell'immobile, dove saranno realizzati spazi per uffici, oltre a percorsi pedonali e aree verdi Hanno preso il via i lavori di riqualificazione dell'ex Caserma Cavalli, in viale Francesco Ferrucci a Novara. Il progetto di riqualificazione dell'ex casema di viale Ferrucci riguarda una porzione dell'ex complesso militare e prevede la trasformazione di alcune palazzine in uffici destinati a diverse amministrazioni pubbliche. L'intervento prevede anche la creazione di nuovi spazi verdi, percorsi pedonali e la demolizione degli edifici secondari non più funzionali.

