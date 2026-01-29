Balneari colpiti dal ciclone Harry Savarino | Al lavoro per differire le scadenze delle concessioni

Le imprese balneari italiane stanno affrontando un momento difficile dopo il passaggio del ciclone Harry. La Regione ha già preso impegni concreti e sta lavorando per spostare le scadenze delle concessioni, cercando di dare un po’ di sollievo agli operatori colpiti. Il presidente Savarino assicura che si stanno muovendo in fretta per aiutare le aziende che si trovano in grosse difficoltà.

"Abbiamo dimostrato, con i fatti e in tempi record, la vicinanza della Regione agli operatori delle imprese turistico-ricreative, ricettive, balneari che si trovano oggi in ginocchio a causa del ciclone Harry. Con queste prime risorse garantiamo un supporto immediato a un comparto in sofferenza.

