Eduardo Teodorani | il nipote di Agnelli negli Epstein Files

Eduardo Teodorani Fabbri, nipote di Agnelli, ha attirato l’attenzione dei media dopo essere stato collegato ai Files di Epstein. La sua corrispondenza con Jeffrey Epstein ha fatto sorgere nuovi dubbi sulla sua rete di rapporti e sulle eventuali connessioni con alcuni personaggi influenti.

Eduardo Teodorani Fabbri, nato il 21 settembre 1965 da Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato morta centenaria il 26 dicembre, cugino in seconda di John Elkann ed ex top manager di Exor, Fiat, New Holland e Cnh International, scriveva spesso a Jeffrey Epstein. I files sono pieni dei suoi messaggi. Tra cui alcuni alquanto curiosi: «Master we wait the good ankle bambina with another good friend of your choice!!! Peninsula will be our party HQ tonight!». Ovvero, traduce Nicola Borzi sul Fatto: «Maestro (ma anche Padrone, ndr ) noi aspettiamo la bambina dalle belle caviglie con un'altra buona amica a tua scelta!!! Stanotte Peninsula (l'hotel di New York, ndr ) sarà il quartier generale della nostra festa!». Se non si fosse capito il riferimento, Eduardo Teodorani è figlio di Maria Sole Agnelli. In questi messaggi nel post citati si rivolge ad una persona (probabilmente lo stesso Epstein) con l'appellativo di "Padrone" (e non maestro che è un false friend)

