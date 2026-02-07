Ciarniello alimenta il dibattito in maggioranza su Polizia locale e attività amministrativa

Il Consiglio comunale di Termoli si anima di nuovo. L’avvocato Annibale Ciarniello ha chiesto controlli su vari aspetti dell’amministrazione, scatenando un acceso confronto tra i membri dell’assemblea. La discussione riguarda soprattutto la gestione della Polizia locale e delle attività amministrative del Comune.

Il Consiglio comunale di Termoli è al centro di un acceso dibattito interno, sollevato da una serie di richieste avanzate dal presidente dell’assemblea, l’avvocato Annibale Ciarniello, che mirano a una verifica amministrativa su diversi fronti cruciali per l’attività del Comune. Le richieste, formalizzate attraverso protocolli ufficiali e giunte alla stampa, riguardano in particolare il regolamento della Polizia Locale, l’andamento dell’attività amministrativa e la gestione finanziaria dell’ente, aprendo un confronto che coinvolge direttamente il sindaco Nicola Balice e l’intera Giunta. La vicenda, emersa il 7 febbraio 2026, non ha una cronologia pubblica completa, ma la sua divulgazione è stata innescata dalla diffusione di documenti interni all’amministrazione comunale di centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

