Federica Brignone non si sbilancia. Oggi ha detto che nel pomeriggio discuterà con il suo team per decidere se scenderà in gara a Cortina. La campionessa ancora non conferma la sua partecipazione, ma la decisione arriverà a breve.

"Faremo una riunione nel pomeriggio per vedere qual è la cosa migliore per me": così Federica Brignone sulle probabilità di vederla protagonista nella discesa olimpica di Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ci sarai in discesa? La risposta di Federica Brignone

La discesa di Cortina prevista per le atlete Sofia Goggia e Federica Brignone è stata rinviata.

Federica Brignone è in dubbio per la discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Nadia Delago convocata come riserva.

