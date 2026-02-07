Ci sarai in discesa? La risposta di Federica Brignone

Federica Brignone non si sbilancia. Oggi ha detto che nel pomeriggio discuterà con il suo team per decidere se scenderà in gara a Cortina. La campionessa ancora non conferma la sua partecipazione, ma la decisione arriverà a breve.

"Faremo una riunione nel pomeriggio per vedere qual è la cosa migliore per me": così Federica Brignone sulle probabilità di vederla protagonista nella discesa olimpica di Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

