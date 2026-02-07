Chiusura temporanea sulla provinciale 2 I–II tra Acireale e Riposto

La provinciale 2I–II tra Acireale e Riposto è chiusa al traffico. I lavori sul ponte hanno reso necessario il blocco temporaneo, che durerà fino a nuovo avviso. Gli automobilisti devono cercare percorsi alternativi e prestare attenzione ai cartelli di segnalazione. La strada resterà chiusa fino a quando non saranno completate le opere di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al traffico per lavori sul ponte. È stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto della strada provinciale 2I–II, nel territorio compreso tra i Comuni di Acireale e Riposto. Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi di messa in sicurezza del ponte situato all’intersezione con la strada provinciale 90, lavori ritenuti indispensabili per garantire la tutela della pubblica incolumità. La chiusura è entrata in vigore con effetto immediato e resterà attiva fino al completamento delle opere. Transito consentito solo a residenti e mezzi di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Chiusura temporanea sulla provinciale 2/I–II tra Acireale e Riposto Approfondimenti su Acireale Riposto Chiuso temporaneamente un tratto della strada provinciale 2/I–II tra Acireale e Riposto La strada provinciale 2I–II tra Acireale e Riposto è stata chiusa temporaneamente al traffico. Cadono massi sulla carreggiata, chiusura temporanea della strada provinciale 212 Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, comunica la chiusura temporanea della strada provinciale 212 (ex SS 86 Istonia) al km 74, a seguito di alcuni massi caduti sulla carreggiata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Acireale Riposto Argomenti discussi: SP 71 Pavia - Vistarino: chiusura temporanea al traffico per lavori dal 16/02/2026; Brisighella, lavori in corso. Chiusura temporanea per la provinciale 23; Chiuso temporaneamente un tratto della strada provinciale 2/I–II tra Acireale e Riposto; La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesi - BresciaToday. Lavori sulla provinciale 211 tra Chiusa di Pesio e Pianfei: modifiche al traffico fino all’11 febbraioInterventi per la posa di una condotta a servizio dell’invaso irriguo Serra degli Ulivi comporteranno senso unico alternato e chiusura temporanea del tratto interessato ... targatocn.it Sp 5 Peveragno–Chiusa di Pesio: sospensione temporanea del traffico per lavori sulla condottaPer consentire l’esecuzione di lavori sulla condotta di adduzione dal torrente Pesio, eseguiti dalla ditta Preve Costruzioni di Roccavione per conto del Consorzio del Pesio, la Provincia di Cuneo ha ... targatocn.it Chiusura temporanea della SP 38 – Informazioni per i cittadini A partire da mercoledì 11 febbraio e fino al 3 aprile, la Strada Provinciale 38, in località Molgheto, sarà chiusa completamente al traffico (H24) per consentire gli urgenti lavori di ristrutturazione facebook 29 gennaio 2026 Avviso chiusura temporanea Isole Ecologiche di Giampilieri, Pistunina, Spartà e Tremonti per avverse condizioni meteo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.