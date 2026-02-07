Chiuso temporaneamente un tratto della strada provinciale 2 I–II tra Acireale e Riposto
La strada provinciale 2I–II tra Acireale e Riposto è stata chiusa temporaneamente al traffico. La decisione riguarda un breve tratto che attraversa i territori dei due comuni. La chiusura è stata decisa per motivi ancora non specificati e durerà fino a nuovo avviso. I veicoli devono seguire percorsi alternativi in questa zona.
È stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare di un breve tratto della strada provinciale 2I–II, ricadente nei territori comunali di Acireale e Riposto.Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del ponte situato in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
