Chiuso temporaneamente un tratto della strada provinciale 2 I–II tra Acireale e Riposto

La strada provinciale 2I–II tra Acireale e Riposto è stata chiusa temporaneamente al traffico. La decisione riguarda un breve tratto che attraversa i territori dei due comuni. La chiusura è stata decisa per motivi ancora non specificati e durerà fino a nuovo avviso. I veicoli devono seguire percorsi alternativi in questa zona.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.