Ex vincitore di Amici vorrebbe tornare a Sanremo | ve lo ricordate? Ecco che fine ha fatto!
Un ex vincitore di Amici torna a far parlare di sé: tra sogni di Sanremo, bilanci di carriera e retroscena sui guadagni, ecco cosa ha raccontato oggi. Leggi anche: Ex concorrente di X Factor partecipa ad Amici: era il candidato alla vittoria, ora ricomincia da capo! Tra i talent show che hanno segnato la televisione italiana, Amici ha spesso lanciato artisti destinati a percorsi molto diversi nel tempo. Alcuni hanno avuto carriere consolidate, altri hanno dovuto reinventarsi, affrontare difficoltà o ripartire da zero. Uno dei vincitori più iconici del programma è tornato a far parlare di sé raccontando il proprio percorso dopo il trionfo, le sfide incontrate e il desiderio di rimettersi in gioco in una delle vetrine musicali più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ex vincitore di #Amici torna a parlare di cosa accade una volta finito il talent, soprattutto se l’hai vinto e di che marchio poi porterai in fronte Per leggere qui ---> https://tinyurl.com/2ebder8u - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, ex vincitore di Amici si candida per il Festival - In queste ore un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Scrive novella2000.it
Amici, ex vincitore si candida per il Festival di Sanremo - Nel corso di una nuova intervista, un celebre ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è candidato per il Festival di Sanremo. Riporta ciakgeneration.it
Amici, ex vincitore racconta alcuni retroscena inediti della sua partecipazione al talent poi svela: "A Sanremo ci tornerei" - L'ex allievo e vincitore della 12esima edizione di Amici, Moreno Donadoni, ricorda il suo percorso nel talent show di Canale 5 e rivela di voler tornare sul palco del Festival di Sanremo. Si legge su msn.com