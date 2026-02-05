LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | inizia il curling con Constantini Mosaner protagonisti

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono partite ufficialmente con il curling. I primi incontri vedono protagonisti Constantini e Mosaner, che scendono in pista per la prima volta in questa edizione. La giornata si presenta ricca di emozioni e di sfide da seguire in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Lo storico stadio del ghiaccio di Cortina è pronto ad accogliere i fuoriclasse italiani. Corea del Sud che punta su Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok. Per gli asiatici ieri è arrivata la netta sconfitta per 10-3 all’esordio contro la Svezia. Alle 10.05 via ad Italia-Corea del Sud. Inizia il nuovo cammino per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, imbattuti a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

