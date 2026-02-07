Chi era Zoe Trinchero il lavoro al bar e il sogno di psicologia | Tutti la adoravano

Zoe Trinchero era una ragazza solare, conosciuta e amata in paese. Lavorava al bar, ma aveva un sogno grande: diventare psicologa. La sua allegria contagiosa e il desiderio di aiutare gli altri avevano conquistato tutti a Nizza Monferrato, dove in molti la ricordano con affetto e tristezza.

Una ragazza allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa "per aiutare gli altri". Non importa chi sia a parlare: a Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove tutti conoscono tutti, le parole che si spendono per parlare di Zoe sono queste e poche altre. Una diciassettenne capace di suscitare affetto e simpatia al primo sguardo. "Un peperino che studiava, lavorava e si dava un gran da fare", dice uno dei suoi tanti amici., La morte di Zoe Trinchero ha sconvolto la routine di questa località incastonata fra Alessandria, Asti, Alba e quelle vigne del Piemonte che producono vini rinomati in tutto il mondo.

