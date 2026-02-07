A Nizza Monferrato, una città di circa diecimila abitanti, tutti conoscono Zoe. La ragazza, sempre allegra e solare, lavora al bar e sogna di diventare psicologa. Vuole aiutare gli altri, anche se ancora deve finire gli studi. La sua storia ha colpito molti, che la ricordano per il sorriso e la voglia di fare.

Una ragazzina allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa “per aiutare gli altri”. Non importa chi sia a parlare: a Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove tutti conoscono tutti, le parole che si spendono per parlare di Zoe sono queste e poche altre. Una diciassettenne capace di suscitare affetto e simpatia al primo sguardo. “Un peperino che studiava, lavorava e si dava un gran da fare”, dice uno dei suoi tanti amici. La morte di Zoe Trinchero ha sconvolto la routine di questa località incastonata fra Alessandria, Asti, Alba e quelle vigne del Piemonte che producono vini rinomati in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il lavoro al bar e il sogno psicologia, «tutti adoravano Zoe»

Approfondimenti su Nizza Monferrato

La morte di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato.

Giulia, giovane e talentuosa, si esibisce regolarmente nel Coro della Scala di Milano, un sogno diventato realtà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Touras, illycaffè: La formazione ridà al bar il ruolo che merita; Un bar per chi pensa di lasciare il lavoro: perché in Giappone non sembra poi così strano; Firenze, lavora part time ma con orari che cambiano di continuo e comunicati su WhatsApp: fa causa e la vince; A Roma due artisti hanno trasformato una galleria d’arte in un bar funzionante.

Dal bar al brand: Fabrizio Tacchi racconta l’evoluzione del bartenderCompetenze, persuasione, visione strategica, consapevolezza: Fabrizio Tacchi in Gruppo Caffo è Brand Ambassador, ci racconta questo ruolo e le sue peculiarità. horecanews.it

Ad Atripalda il primo Bar e Club Solidale: formazione e lavoro per giovani con disabilitàUn progetto che unisce formazione qualificata e lavoro reale prende forma nel cuore dell’Irpinia. Ad Atripalda apre il primo Bar e Club Solidale del territorio, affiancato da una Accademia professiona ... ildenaro.it

Esame per passaggio al Livello VERDE orgogliosi di Voi !! #Amber Bleiner # Zoe Borri # Valentina Meinero Grazie alla Vostra insegnante @eleonora_panero per aver creduto nelle vostre capacità e per l'ottimo lavoro svolto ! Grazie alla esaminatrice @ facebook