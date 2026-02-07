Il lavoro al bar e la voglia di indipendenza | chi era Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato

La morte di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato. La ragazza di 17 anni, trovata senza vita nella sua città, aveva cominciato a lavorare in un bar della stazione da pochi mesi. Solo qualche settimana fa aveva saputo che il suo contratto si sarebbe trasformato in un accordo a tempo indeterminato. Ora, gli amici e la famiglia cercano di capire cosa sia successo, mentre la comunità si stringe attorno al dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato. A ottobre prossimo avrebbe compiuto 18 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici.

Zoe Trinchero aveva 17 anni. Un’età in cui la vita dovrebbe correre avanti, non fermarsi nell’acqua fredda di un canale, non finire così. È stata trovata senza vita nel Rio Nizza, a Nizza Monferrato. E da quel momento una comunità intera è rimasta senza fiat facebook

Una ragazza di 17 anni,Zoe Trinchero,è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La ragazza è stata strangolata e gettata nel canale. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città con amici,poi si sarebbe allontanat x.com