Il lavoro al bar e la voglia di indipendenza | chi era Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato

La morte di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato. La ragazza di 17 anni, trovata senza vita nella sua città, aveva cominciato a lavorare in un bar della stazione da pochi mesi. Solo qualche settimana fa aveva saputo che il suo contratto si sarebbe trasformato in un accordo a tempo indeterminato. Ora, gli amici e la famiglia cercano di capire cosa sia successo, mentre la comunità si stringe attorno al dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato. A ottobre prossimo avrebbe compiuto 18 anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato: si indaga per omicidio. «È stata strangolata». La mamma: «Ha incontrato un ragazzo»

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato, 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un fiume dopo serata con amici: "Trauma cranico e strangolamento", ipotesi omicidio

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato, poco dopo aver trascorso la serata con gli amici.

