A Pontedera emerge una nuova accusa di molestie sessuali a scuola, con una studentessa che denuncia il professore già coinvolto in un’indagine per violenza e condotte inappropriate. La vicenda si aggiunge a un quadro già complesso, evidenziando la presenza di ulteriori elementi di preoccupazione riguardo a comportamenti inadeguati da parte dell’insegnante. La situazione è ora sotto esame delle autorità competenti per chiarire i fatti e tutelare le persone coinvolte.

Pontedera, 15 gennaio 2026 – Ora c’è un’altra ragazza che accusa il professore. Si tratta di un’altra studentessa – si apprende – che punta il dito contro l’insegnante già indagato per violenza sessuale e molestie nei confronti di un’alunna all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due. Si tratta di una giovane che sentita dagli inquirenti nell’ambito degli approfondimenti, avrebbe riferito di un episodio ancora più risalente nel tempo, circa tre anni ancora prima: un abbraccio inatteso e “inopportuno” ricevuto dall’insegnante – da quanto abbiamo appreso – che sarebbe avvenuto mentre la giovane si trovava nel corridoio della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Molestie sessuali a scuola”, nuove accuse al professore: arrivano da un’altra allieva

Leggi anche: Kevin Spacey dovrà affrontare altre tre accuse di molestie sessuali

Leggi anche: Will Smith denunciato per molestie sessuali, le accuse del suo ex violinista dopo averlo licenziato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Violenza di genere, il piano del Regno Unito: educare al consenso e al rispetto fin dai banchi di scuola; Lecce, bambina racconta abusi al maestro: indagato compagno della madre; Botte alla compagna e violenze sessuali sulla figliastra: 35enne a processo; Violenza sulle donne: la disabilità nel nuovo rapporto dell’ISTAT con i primi dati del 2025.

Codici contro le molestie in ogni scuola: parte la campagna della Rete degli studenti medi - «Vogliamo un codice di condotta in ogni scuola, che serva specialmente nella prevenzione della violenza di genere». roma.corriere.it

"Una ragazza su 4 è vittima di molestie nelle scuole di Roma e del Lazio": la denuncia degli studenti - Più di una studentessa su quattro afferma di aver subito molestie da un compagno di classe, un professore o un collaboratore scolastico. romatoday.it

Ragazzina racconta a scuola le molestie del padre, l'uomo è indagato - Si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal padre. rainews.it

Julio Iglesias accusato di abusi sessuali e molestie da due ex dipendenti facebook

Molestie sessuali, saluti nazisti e nonnismo: un nuovo scandalo travolge l’esercito tedesco - e nel primo mese dell'entrata in vigore della nuova leva semi obbligatoria #Germania x.com