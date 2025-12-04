Gudmundsson assolto dalle accuse di molestie sessuali | Ho perso tre anni di vita mi hanno rovinato la carriera
Dopo 893 giorni dall’incidente, Gudmundsson celebra la sua assoluzione definitiva per le accuse di cattiva condotta sessuale. In un lungo messaggio su Instagram, il calciatore si sfoga così. Gudmundsson viene assolto: il messaggio Instagram. Ecco cosa si legge sul suo profilo ufficiale: “Allora questo caso è finalmente chiuso. Ora sono passati 893 giorni dall’incidente. Io c’ero, ricordo tutto e so cosa è vero e corretto. Sono lieto di vedere la Corte del Land confermare il risultato raggiunto in precedenza dal tribunale distrettuale – e non si può dimenticare che anche il procuratore distrettuale ha archiviato il caso all’epoca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
