milano cortina 2026 chi sono gli azzurri favoriti alle olimpiadi

Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono tanti i nomi che puntano a portare a casa una medaglia, ma ancora non ci sono certezze. Gli azzurri lavorano duramente, sperando di sorprendere e di lasciare il segno in questa grande manifestazione sportiva.

Tra poche ore partiranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: ma chi sono gli azzurri favoriti alle Olimpiadi? Andiamo a scoprirlo. Tra una manciata di ore partiranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e tutto è pronto per le prime gare. Venerdì 6 febbraio intanto si svolgerà la Cerimonia di Apertura e l’evento verrà trasmesso in diretta mondiale. In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a vedere chi sono gli azzurri favoriti per una medaglia alle Olimpiadi invernali. Il primo grande nome è senza dubbio quello di Sofia Goggia. La campionessa di Sci alpino, di 33 anni, è alla sua terza Olimpiade. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per gli atleti italiani, che avranno l’opportunità di gareggiare in casa.

