Che rosicata Così gli italiani rispondono a Macron dopo la cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha lasciato tutti senza parole. Ha avuto un grande successo anche tra gli italiani, che si sono divertiti e si sono sentiti coinvolti. Dopo la performance, molti hanno commentato con entusiasmo, mentre altri hanno scherzato, dicendo “Che rosicata” rivolto a Macron. La festa è partita e il pubblico ha risposto presente, dimostrando che questa manifestazione sportiva sta già facendo parlare di sé.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha avuto un enorme successo a livello internazionale e, non scontato, è piaciuta anche agli italiani. Certo, accontentare tutti su tutto non è possibile ma nel complesso c'è stata soddisfazione. Sui social sono stati tanti i complimenti per l'organizzazione della manifestazione ma da qualche ora nel mirino è finito il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che è sembrato quasi ironizzare, bonariamente prendere in giro il nostro Paese con uno degli argomenti preferiti dai francesi quando vogliono far arrabbiare (riuscendoci) gli italiani.

