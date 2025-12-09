Chi vorresti come prossimo premier? Gli italiani rispondono così | il sondaggio è clamoroso

« Se si votasse oggi, quale partito sceglieresti alle elezioni politiche?». È questa la domanda al centro del nuovo sondaggio realizzato dall’ Istituto Noto, che fotografa gli equilibri – e gli squilibri – del panorama politico italiano. Il quadro che emerge è chiaro: la competizione resta vivace, ma i rapporti di forza non sembrano cambiare. Al contrario, alcune tendenze si consolidano e mostrano un’Italia ancora nettamente polarizzata. In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che conferma la propria leadership con un solido 30%. Il partito guidato da Giorgia Meloni si mantiene così saldamente al primo posto, senza segnali di cedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

