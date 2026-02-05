Macron non parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. È ufficiale: il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di non essere presente domani all’evento che dà il via alle Olimpiadi. Nessuna spiegazione ufficiale, ma la sua assenza è stata confermata nelle ultime ore.

Lo ha confermato al Foglio una fonte dell’Eliseo: "Incompatibile con l'agenda del presidente”. Ma dietro l'assenza di domani potrebbero esserci le tensioni tra Parigi e Washington Ora è ufficiale: il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non sarà presente domani alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha confermato al Foglio una fonte dell’Eliseo. “No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda”, dice la nostra fonte, senza specificare il motivo di un’assenza che susciterà grandi dibattiti, anche perché le prossime Olimpiadi, quelle del 2030, si svolgeranno sulle Alpi francesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron non sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina

Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Laura Pausini, riconosciuta artista internazionale, parteciperà come artista principale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

