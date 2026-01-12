Ayatollah cosa significa davvero il titolo che ha dominato l’Iran per 47 anni

L'Iran si prepara a un cambiamento storico, con la possibile fine di un'era durata quasi cinque decenni sotto il titolo di Ayatollah. Per la prima volta in quasi quarant’anni, il paese si trova sull’orlo di una transizione di potere che potrebbe influenzare profondamente gli equilibri della regione mediorientale. Un momento di passaggio che merita attenzione per comprendere le sue implicazioni future.

Per la prima volta in quasi quarant’anni, l’ Iran si trova davvero sull’orlo di una transizione di potere che potrebbe ridefinire completamente gli equilibri mediorientali. La vecchiaia avanzata della Guida Suprema Ali Khamenei, gli attacchi israeliani alle infrastrutture militari e nucleari iraniane e l’intervento diretto degli Stati Uniti contro i siti atomici hanno messo a nudo la fragilità di un sistema che per decenni si è presentato come ideologicamente inflessibile e strategicamente invincibile. Ma cosa significa esattamente il termine Ayatollah che da decenni identifica i leader della Repubblica islamica? Si tratta di un titolo derivato dall’arabo?yatu ll?h, traducibile come “segno di Dio” o “riflesso di Dio”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

