Caffè Toraldo lo Specialty Coffee premiato dal Gambero Rosso

Ildenaro.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica torrefazione partenopea Caffè Toraldo è stata premiata dalla  Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026  del  Gambero Rosso, nella categoria “espresso” con i  Tre Macinini, la massima menzione, riservata alle eccellenze assolute delle quattro categorie. A ottenere il riconoscimento è  Roast Master, la miscela di caffè in grani che unisce la tradizione napoletana ai linguaggi contemporanei degli specialty, attraverso ricerca sui metodi di estrazione, attenzione ai territori e cura per il design. Il packaging, infatti, è firmato dall’artista internazionale Gianpiero D’Alessandro, che collabora con l’azienda nella definizione dell’identità visiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

