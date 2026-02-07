Cerimonia Olimpiadi a sorpresa sul palco | Ma è proprio lui! Standing ovation

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un ragazzo di soli 11 anni ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo essere stato al centro di polemiche a gennaio, si è presentato sul palco e ha ricevuto una standing ovation. La sua presenza ha sorpreso il pubblico e i presenti, che hanno applaudito calorosamente l’evento.

Davanti alle telecamere di tutto il mondo, l'undicenne che a fine gennaio era finito al centro di un episodio molto discusso è stato tra i protagonisti dell'alzabandiera della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026. Visibilmente emozionato, ha assistito in prima fila all'innalzamento del tricolore sul pennone, in un momento simbolico che ha segnato, per lui e per la sua famiglia, un passaggio netto da una vicenda difficile a un riconoscimento pubblico. Il ragazzo era stato coinvolto lo scorso 27 gennaio in un caso che aveva suscitato reazioni immediate: secondo la ricostruzione, era stato lasciato a terra dall'autista di un autobus della Linea 30 durante una nevicata intensa.

