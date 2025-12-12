Atreju la standing ovation per Abu Mazen sul palco con Giorgia Meloni

Durante la festa di Atreju di Fratelli d'Italia, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha ricevuto un caloroso benvenuto, culminato con una standing ovation e un abbraccio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'evento ha sottolineato l'importanza delle relazioni diplomatiche e l'attenzione alle questioni internazionali nel contesto politico italiano.

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen alla festa di Fratelli d'Italia Atreju. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi viene accolto con un abbraccio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La presenza di questo leader stasera fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni" dice Meloni sul palco prima di introdurre sul palco Abu Mazen. Una standing ovation di alcuni minuti ha accolto il presidente dell'Anp che ha esordito ringraziando: "Giorgia Meloni e la leadership del partito Fratelli d'Italia per l'organizzazione di questo splendido evento".

