Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju | Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire ma falso La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I video

Durante l’evento di Atreju, Guido Crosetto si confronta con Marco Travaglio su questioni di politica internazionale, tra battute su Salvini e applausi per Francesca Albanese. Nonostante la cornice festosa di Fratelli d’Italia, il dialogo rivela tensioni e punti di vista divergenti sul ruolo della Nato e sulla crisi in Ucraina.

Sarà anche la festa di partito di Fratelli d’Italia, ma a intervistare il ministro Guido Crosetto c’è un giornalista che, sulle questioni di politica estera, ha molto da rimproverare al governo italiano: Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Ad Atreju, l’annuale festa del partito della premier Giorgia Meloni, Crosetto ha parlato anzitutto del conflitto in corso tra Mosca e Kiev. «Io non ho mai creduto a chi diceva che l’ Ucraina avrebbe spezzato le reni della Russia. Nessuno ha mai creduto che l’Ucraina avrebbe potuto vincere la guerra, ma l’Ucraina la guerra l’ha vinta nel momento in cui è sopravvissuta», ha detto il ministro della Difesa. Open.online

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese

Ucraina, Crosetto dal palco di Atreju: "Deluso che gli Usa intervengano per trattare la pace in Europa"

