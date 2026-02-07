Cerimonia apertura Milano Cortina 2026 il VIDEO del gobbo di Mariah Carey con la pronuncia in inglese del testo di Nel Blu dipinto di Blu

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, un momento curioso ha attirato l’attenzione. Sul palco, un gobbo ha mostrato un testo in inglese, ma con la pronuncia di “Nel Blu dipinto di Blu” di Domenico Modugno. La scelta di trascrivere il testo in modo fonetico serve a evitare errori di pronuncia, e così si è visto il brano scritto come “Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe”. Un episodio che ha fatto

Per evitare errori di pronuncia, il brano è stato infatti trascritto in forma fonetica, adattando le parole italiane a una lettura più immediata per un anglofono: "Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe" si leggeva sul gobbo Durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi.

