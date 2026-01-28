Il 2025 passerà alla storia del calcio come l’anno con il numero più alto di trasferimenti. In totale, sono stati registrati 86.158 spostamenti di giocatori, un record assoluto. Un dato che testimonia quanto il mercato sia diventato più movimentato e competitivo rispetto agli anni passati.

Il 2025 entra di diritto nella storia del calcio come l’anno dei record assoluti per quanto riguarda le trattative di mercato. Secondo quanto rilevato dall’ultimo Global Transfer Report della Fifa, il volume di affari ha toccato vette mai esplorate prima, ridisegnando la geografia economica del pallone. Un giro d’affari senza precedenti. Il dato più eclatante riguarda il volume totale dei movimenti: tra calcio professionistico e dilettantistico (maschile e femminile), sono stati finalizzati ben 86.158 trasferimenti internazionali, il numero più alto mai registrato. Dal punto di vista prettamente finanziario, è stata superata una soglia psicologica ed economica storica: per la prima volta, la spesa globale dei club ha oltrepassato i 10 miliardi, attestandosi a un totale monstre di 13,11 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calciomercato da record, mai così tanti (86.158) trasferimenti come nel 2025

In Europa, i principali gruppi della difesa hanno registrato nel 2025 i migliori risultati degli ultimi dieci anni.

