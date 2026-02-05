Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile performance di Mariah Carey, che potrebbe interpretare il classico di Domenico Modugno. La cantante statunitense non ha ancora confermato, ma l’ipotesi circola tra gli organizzatori e gli addetti ai lavori, alimentando l’attesa tra il pubblico.

**Mariah Carey canterà "Nel blu dipinto di blu" durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Il video, ripreso sullo stadio San Siro, è già circolato sui social network e ha innescato una reazione entusiasta tra i fans del brano di Domenico Modugno.** Nel cuore della notte del 4 gennaio, mentre si preparavano le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey ha eseguito una performance unica sullo stadio San Siro. La popstar americana, in attesa di salire sul palco ufficiale per l'evento, ha cantato "Nel blu dipinto di blu", il celebre brano di Domenico Modugno, accompagnata soltanto da un'orchestrazione leggera, ma forte nella sua emozione.

