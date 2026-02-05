Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social

Durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina, circola la voce che Mariah Carey potrebbe esibirsi in ‘Nel blu dipinto di blu’. La notizia ha già fatto il giro dei social, alimentando l’attesa e l’entusiasmo tra il pubblico presente e gli appassionati che seguono da lontano. È ancora tutto da confermare, ma l’ipotesi ha già acceso le discussioni e le scommesse su cosa ci riserverà l’evento.

(Adnkronos) – Una sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey si è esibita ieri, mercoledì 4 gennaio, sulle note di 'Nel blu dipinto di blu', il celebre brano di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. In breve tempo, le immagini hanno iniziato a circolare online, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi dello show inaugurale.

