Graverini mantiene il pallino. Prende tempo sulla risposta e mette a fuoco la squadra. Tanti e Comanducci in pista.

Graverini mantiene il controllo, prendendo il tempo necessario per valutare attentamente la squadra. La strategia mira a definire con precisione i ruoli di Tanti e Comanducci, mentre Piero ha richiesto ulteriori verifiche e scouting. La decisione finale dovrà essere presa entro una settimana, nel rispetto dei tempi del centrodestra.

"Piero ci ha chiesto altro tempo, sta facendo scouting". Poco tempo, perchè quello che è rimasto nel timing del centrodestra tra una settimana. "Chiudiamo giovedì", vaticina un autorevole esponente del centrodestra. Da oggi a quel giorno, c’è un calendario fitto di contatti, telefonate e bilaterali per affinare la strategia che nel vertice di coalizione disegna la road map su contenuti, metodo e scelta dei candidati. Con una proiezione sulla città, attraverso una serie di incontri con categorie economiche, mondo delle professioni e dell’associazionismo. Che sia questo lo strumento per valutare il migliore candidato sindaco oppure il sondaggio, sarà deciso nel rush finale ma entrambe le opzioni si tengono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

