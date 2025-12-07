AREZZO "Io non sono un politico, per me è una cosa nuova: ci penso". Fosse un caso di cronaca direbbe che prima deve leggere il fascicolo. L’avvocato Piero Melani Graverini non si sottrae ad uno scambio di battute al telefono ma da - buon avvocato che sa che tutto può essere utilizzato contro di lui - non si sbilancia. Il penalista aretino è l’uomo su cui il centrodestra ha messo gli occhi. Su di lui le forze politiche avrebbero trovato una quadra; ma l’avvocato dell’assoluzione di Sandro Mugnai vuole pensarci. E bene. Fino a ieri l’altro era in aula, a convincere la corte - e così è stato - che l’artigiano di San Polo aveva sparato per difendersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giorni decisivi del centrodestra. Melani Graverini prende tempo. Tanti e Comanducci sempre in pista