I giorni decisivi del centrodestra Melani Graverini prende tempo Tanti e Comanducci sempre in pista
AREZZO "Io non sono un politico, per me è una cosa nuova: ci penso". Fosse un caso di cronaca direbbe che prima deve leggere il fascicolo. L’avvocato Piero Melani Graverini non si sottrae ad uno scambio di battute al telefono ma da - buon avvocato che sa che tutto può essere utilizzato contro di lui - non si sbilancia. Il penalista aretino è l’uomo su cui il centrodestra ha messo gli occhi. Su di lui le forze politiche avrebbero trovato una quadra; ma l’avvocato dell’assoluzione di Sandro Mugnai vuole pensarci. E bene. Fino a ieri l’altro era in aula, a convincere la corte - e così è stato - che l’artigiano di San Polo aveva sparato per difendersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Per il Comune di Frabosa Sottana sono giorni decisivi nel tema dei rifiuti: partito dal 1 dicembre il porta a porta sperimentale per Pianvignale-Alma-Riosecco. Si fa il punto sulla raccolta utenze non domestiche nelle stazioni, in vista della stagione in partenza - facebook.com Vai su Facebook
I giorni decisivi del centrodestra. Melani Graverini prende tempo. Tanti e Comanducci sempre in pista - L’avvocato si gode l’assoluzione di Mugnai nel processo per la vicenda di San Polo e promette una risposta entro la settimana che sta per iniziare. Scrive msn.com
Centrodestra su Melani. Pressing sull’avvocato - Il professionista contattato dalla coalizione per la corsa a Palazzo Cavallo si è preso qualche giorno per riflettere sull’offerta. Si legge su msn.com