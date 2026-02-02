Da Mediaset mi aspetto azioni giudiziarie scatenate ma non c’è alcun problema Fabrizio Corona non è stupido come molti pensano | così l’avvocato Ivano Chiesa

L’avvocato Ivano Chiesa dice che Fabrizio Corona non è stupido come molti pensano. Sabato, a Rai Radio 2, Chiesa ha commentato i nuovi fronti giudiziari che coinvolgono Corona e Mediaset, dicendo che non ci saranno problemi e che si attendono azioni legali.

L’avvocato Ivano Chiesa è stato ospite, sabato 31 gennaio, a Rai Radio 2 nel programma “Maschio Selvaggio” condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini per commentare i nuovi fronti giudiziari che vedono coinvolti il suo assistito Fabrizio Corona e Mediaset. Durante l’intervista all’avvocato i due conduttori hanno sottolineato come i contenuti diffusi da Corona tocchino spesso la sfera intima e privata delle persone, “mettendo in dubbio l’effettivo interesse pubblico delle rivelazioni”. L’avvocato Chiesa ha però ribattuto con fermezza: “Io non conosco i contenuti prima che vengano pubblicati, ma Fabrizio è intelligente, sa dove è il limite”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Che tempo che fa Belen Rodriguez ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi, un momento importante, soprattutto dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona in Falsissimo. facebook

Fabrizio Corona, lo scarface del giornalismo. Col suo talento per l’affabulazione, fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio - di Andrea Minuz x.com