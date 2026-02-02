Da Mediaset mi aspetto azioni giudiziarie scatenate ma non c’è alcun problema Fabrizio Corona non è stupido come molti pensano | così l’avvocato Ivano Chiesa

L’avvocato Ivano Chiesa dice che Fabrizio Corona non è stupido come molti pensano. Sabato, a Rai Radio 2, Chiesa ha commentato i nuovi fronti giudiziari che coinvolgono Corona e Mediaset, dicendo che non ci saranno problemi e che si attendono azioni legali.

L’avvocato Ivano Chiesa è stato ospite, sabato 31 gennaio, a Rai Radio 2 nel programma “Maschio Selvaggio” condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini per commentare i nuovi fronti giudiziari che vedono coinvolti il suo assistito Fabrizio Corona e Mediaset. Durante l’intervista all’avvocato i due conduttori hanno sottolineato come i contenuti diffusi da Corona tocchino spesso la sfera intima e privata delle persone, “mettendo in dubbio l’effettivo interesse pubblico delle rivelazioni”. L’avvocato Chiesa ha però ribattuto con fermezza: “Io non conosco i contenuti prima che vengano pubblicati, ma Fabrizio è intelligente, sa dove è il limite”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

