NBA | Miami Heat inarrestabili cade la capolista a Est Celtics corsari Clippers trascinati da Leonard

L'NBA continua a offrire sfide imprevedibili, con Miami Heat che ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo Detroit in trasferta. Successi esterni anche per Boston e Philadelphia, mentre a Ovest Houston e i Clippers si affermano tra le migliori. Le partite di questa settimana evidenziano la competitività e il ritmo incalzante del campionato.

NBA: Miami sorprende Detroit, bene Houston e LA Clippers - Gli Heat, trascinati da Powell, vincono contro i lanciatissimi Pistons. sportal.it

NBA, Norman Powell è una macchina: 36 punti e 7 triple e Detroit va ko in casa - Miami conferma l'ottimo momento vissuto e nella notte piazza il colpo in casa della capolista della Eastern Conference. sport.sky.it

I Denver Nuggets hanno comunicato che Nikola Jokic ha riportato una iperestensione al ginocchio sinistro nella gara della scorsa notte contro i Miami Heat. La franchigia ha aggiunto che il giocatore verrà rivalutato in quattro settimane. - facebook.com facebook

I Miami Heat dominano contro i Pacers, ma Fontecchio trova poco spazio @Sportando x.com

