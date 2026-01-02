NBA | Miami Heat inarrestabili cade la capolista a Est Celtics corsari Clippers trascinati da Leonard
L'NBA continua a offrire sfide imprevedibili, con Miami Heat che ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo Detroit in trasferta. Successi esterni anche per Boston e Philadelphia, mentre a Ovest Houston e i Clippers si affermano tra le migliori. Le partite di questa settimana evidenziano la competitività e il ritmo incalzante del campionato.
Quarta vittoria consecutiva per Miami che sorprende Detroit in casa. Successi esterni anche per Boston e Philadelphia, mentre a Ovest brillano Houston e i Clippers. Non si arresta la corsa dei Miami Heat, che centrano la quarta vittoria consecutiva battendo anche la capolista della Eastern Conference. Nella notte NBA, infatti, i Detroit Pistons cadono tra . 🔗 Leggi su Sportface.it
