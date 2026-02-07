Cecchettin | L’amore non è la geolocalizzazione letta come cura o il controllo scambiato per interesse Insegniamo agli studenti a riconoscere la violenza INTERVISTA

Da orizzontescuola.it 7 feb 2026

Questa mattina Gino Cecchettin ha parlato di amore e violenza durante un programma radiofonico. Ha spiegato che l’amore non è controllo o geolocalizzazione, ma qualcosa di più profondo. Ha anche sottolineato l’importanza di insegnare agli studenti a riconoscere la violenza, per aiutarli a capire cosa sia davvero sano e cosa no. La conversazione si è concentrata su come distinguere le relazioni vere da quelle tossiche.

Giorno 5 febbraio, Gino Cecchettin è stato ospite di " Un'ora con. parliamo di. " a cura di Francesco Bunetto. Durante lo streaming, si è affrontato un tema importante per il mondo dell'istruzione, la violenza di genere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

