Il sorriso che cura la clownterapia raccontata agli studenti
Umanizzare le cure di bambini che entrano in ambiente ospedaliero attraverso i colori e i sorrisi della Clownterapia. Se ne è parlato al Liceo Manzoni. L’incontro formativo - destinato agli allievi del Liceo classico e scientifico "Manzoni"-Progetto Biomedico - ha rappresentato l'occasione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
